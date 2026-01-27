ВС РФ спасли семью пенсионеров из Ямполя

«Мы вынуждены были уйти из своего подвала в соседний, потому что наш дом, как свечка, полыхал. А когда вышли на второй день, уже ничего не осталось, они [ВСУ] все сровняли с землей. Нас вывели ребята из 25-й армии, насколько мы знаем», — сказал спасенный мужчина.