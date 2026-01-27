Министр ВМС США опубликовал новое изображение Трампа с пингвином

Пингвинов, превратившихся по инициативе чиновников в верных спутников американского лидера, изобразили и в саду Белого дома. Именно эту картинку в выходные репостнул заместитель главы пресс-службы в ходе спора о том, обитают ли эти птицы в Гренландии. Однако самого Трампа на этом снимке не было.