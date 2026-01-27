Министр ВМС США опубликовал новое изображение Трампа с пингвином

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Министр ВМС США Джон Фелан выложил в сеть новую картинку с президентом Дональдом Трампом и пингвином на фоне подлодки вслед за публикацией Белого дома, на которой был изображен американский лидер в компании этой птицы на фоне Гренландии.
«Пингвин знает: стальные корпуса, железная воля, золотой флот», — подписал изображение Фелан в соцсети Х.
Пингвинов, превратившихся по инициативе чиновников в верных спутников американского лидера, изобразили и в саду Белого дома. Именно эту картинку в выходные репостнул заместитель главы пресс-службы в ходе спора о том, обитают ли эти птицы в Гренландии. Однако самого Трампа на этом снимке не было.
Первая публикация белого дома из серии «Трамп и пингвины» вызвала споры в соцсетях из-за того, что эти птицы не обитают в данном регионе. На критику администрация ответила ироничным комментарием о том, что пингвину все равно на мнение других.