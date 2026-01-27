«[Идеология] русофобии не сделала Европу безопаснее. Она сделала ее более бедной, разобщенной и зависимой от внешних сил. Ирония заключается еще и в том, что эта систематическая и ошибочная предвзятость по отношению к России так и не дала результата», — написал он в авторской колонке для портала Brasil 247.