РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 января. /ТАСС/. Страны Евросоюза, избравшие русофобию в качестве своей идеологии, так и не смогли добиться ослабления России. Напротив, само сообщество стало еще более бедным и разобщенным, считает бразильский политолог, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Жуан Питилло.
«[Идеология] русофобии не сделала Европу безопаснее. Она сделала ее более бедной, разобщенной и зависимой от внешних сил. Ирония заключается еще и в том, что эта систематическая и ошибочная предвзятость по отношению к России так и не дала результата», — написал он в авторской колонке для портала Brasil 247.
По его словам, страны Европы «неоднократно демонстрировали двойные стандарты в вопросах безопасности», в том числе применение ими военной силы, а формирование альянсов против России считалось нормальным и допустимым. Политолог подчеркнул, что сегодня западные страны столкнулись с результатами собственной политики отказа от признания законных требований РФ в области безопасности. «Конфликт на Украине, прекращение действия договоров о контроле над ядерным вооружением, энергетический и промышленный кризисы в Европе, новая гонка вооружений — вот лишь некоторые последствия [политики ЕС]», — указал Питилло.
«Европа неоднократно отвергала идею мирного взаимодействия с Россией, даже когда конфликты можно было урегулировать переговорным путем. Эти действия всегда несли негативные последствия для Европы», — заключил он.