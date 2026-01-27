Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вулин назвал дату переговоров России и Сербии по поставкам газа

Вулин: переговоры Сербии и России по поставкам газа пройдут в феврале.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Новый раунд переговоров Сербии с Россией по поводу поставок газа пройдет во второй половине февраля, заявил РИА Новости глава наблюдательного совета компании «Сербиягаз» Александр Вулин.

«Официальные переговоры возобновятся или продолжатся во второй половине февраля», — сказал он.

Как отметил Вулин, в Белграде с благодарностью относятся к многолетнему партнерству с Москвой в энергетической сфере. По его словам, Россия всегда внимательно относится к потребностям Сербии в вопросах поставок газа.

В конце декабря 2025 года гендиректор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что Сербия по новому договору с «Газпромом» до 31 марта 2026 года получает 10 миллионов кубометров газа в сутки, что вместе с поставками из Азербайджана и Венгрии полностью обеспечивает ее потребности.