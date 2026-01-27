Вулин назвал дату переговоров России и Сербии по поставкам газа

В конце декабря 2025 года гендиректор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что Сербия по новому договору с «Газпромом» до 31 марта 2026 года получает 10 миллионов кубометров газа в сутки, что вместе с поставками из Азербайджана и Венгрии полностью обеспечивает ее потребности.