Вулин назвал дату переговоров России и Сербии по поставкам газа

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Новый раунд переговоров Сербии с Россией по поводу поставок газа пройдет во второй половине февраля, заявил РИА Новости глава наблюдательного совета компании «Сербиягаз» Александр Вулин.
«Официальные переговоры возобновятся или продолжатся во второй половине февраля», — сказал он.
Как отметил Вулин, в Белграде с благодарностью относятся к многолетнему партнерству с Москвой в энергетической сфере. По его словам, Россия всегда внимательно относится к потребностям Сербии в вопросах поставок газа.
В конце декабря 2025 года гендиректор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что Сербия по новому договору с «Газпромом» до 31 марта 2026 года получает 10 миллионов кубометров газа в сутки, что вместе с поставками из Азербайджана и Венгрии полностью обеспечивает ее потребности.