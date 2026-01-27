Ричмонд
Зеленский вывел Украину из соглашения СНГ об охране госграниц

Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон стран — участниц СНГ.

Источник: Life.ru

В документе говорится, что Украина прекращает участие в договоре от 20 марта 1992 года, подписанном в Киеве. Текст указа опубликован на официальном сайте Зеленского.

Министерство иностранных дел Украины направит уведомление депозитарию соглашения о принятом решении.

Ранее, выступая в Вильнюсе на мероприятиях памяти восстания 1863−1864 годов, Зеленский назвал главными врагами Украины «советскую Москву» и «имперский Петербург». Он призвал союзников поддерживать Киев полностью, а не частично. В числе ключевых партнёров он упомянул Великобританию, Францию, Германию, государства Северной Европы, Литву, Польшу и другие страны.

