Зеленский вывел Украину из соглашения СНГ об охране госграниц

В документе говорится, что Украина прекращает участие в договоре от 20 марта 1992 года, подписанном в Киеве. Текст указа опубликован на официальном сайте Зеленского.
Министерство иностранных дел Украины направит уведомление депозитарию соглашения о принятом решении.
Ранее, выступая в Вильнюсе на мероприятиях памяти восстания 1863−1864 годов, Зеленский назвал главными врагами Украины «советскую Москву» и «имперский Петербург». Он призвал союзников поддерживать Киев полностью, а не частично. В числе ключевых партнёров он упомянул Великобританию, Францию, Германию, государства Северной Европы, Литву, Польшу и другие страны.
