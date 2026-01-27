Раскрыто, кто может получить выплату при обрушении крыши из-за снега

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Обрушение крыши здания из-за снега не входит в стандартный пакет рисков, которые покрываются страховой защитой, и получить выплату в случае такого события смогут только владельцы недвижимости, специально застраховавшие данный риск, рассказали РИА Новости в страховой компании «Ингосстрах».
«Обрушение крыши дома из-за снега признается страховым случаем, если в договор страхования включен данный риск. Стандартно полис страхования имущества физлиц покрывает такие риски, как пожар, взрыв, повреждение водой, механическое повреждение, противоправные действия третьих лиц, стихийное бедствие, короткое замыкание и др. Давление или сход снега не входит в стандартный пакет рисков, поэтому его надо страховать отдельно», — объяснил страховщик.
«Поэтому случай будет признан страховым, если в договор включена так называемая “Группа рисков 1” в страховании имущества, которая покрывает данный риск», — уточнили в компании.
«Выплата не производится, если событие произошло за рамками действия договора страхования, а также, если в него не включен риск, предусматривающий защиту от давления или схода снега», — подчеркнули в «Ингосстрахе».
В компании признали, что частота таких происшествий отличается в разных регионах России. «В регионах с обильными снегопадами такие ситуации случаются достаточно часто. В южных районах обрушения из-за снега происходят значительно реже, однако при аномальных снегопадах также бывают», — напомнили эксперты.
В случае, если риск застрахован и страховое событие произошло, страхователю для получения выплаты нужно будет предоставить в страховую компанию комплект документов, кроме того, возможно, потребуется осмотр поврежденного имущества. «В некоторых случаях по решению страховщика осмотр не проводится, тогда достаточно загрузить фотоматериалы в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении», — добавили в компании.