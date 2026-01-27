Раскрыто, кто может получить выплату при обрушении крыши из-за снега

В случае, если риск застрахован и страховое событие произошло, страхователю для получения выплаты нужно будет предоставить в страховую компанию комплект документов, кроме того, возможно, потребуется осмотр поврежденного имущества. «В некоторых случаях по решению страховщика осмотр не проводится, тогда достаточно загрузить фотоматериалы в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении», — добавили в компании.