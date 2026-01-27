Путин провел экскурсию по Эрмитажу для султана Ибрагима: что продемонстрировали правителю Малайзии

Позже Владимир Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Глава региона рассказал о мерах, принимаемых для защиты от атак ВСУ. По словам Александра Дрозденко, попытки ударов продолжаются. В ответ на доклад глава государства отметил, что Москву при этом просят не совершать атак по территории Украины. Однако сам Киев продолжает это делать.