Путин провел экскурсию по Эрмитажу для султана Ибрагима: что продемонстрировали правителю Малайзии

В понедельник, 26 января, президент России Владимир Путин прибыл в Петербург. Он проведет в Городе на Неве два дня. Первый из них президент начал со встречи с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. Владимир Путин провел экскурсию по Эрмитажу для иностранного гостя. Соответствующими кадрами поделились в пресс-службе Кремля.
Экскурсия для короля включала ознакомление с известными часами «Павлин». Они созданы из золоченой бронзы и серебра английским ювелиром Джеймсом Коксом в XVIII веке. Кроме того, султану Ибрагиму продемонстрировали другое сокровище — кинжал крис с ножнами.
Владимир Путин вместе с верховным правителем Малайзии посетили также Георгиевский, Петровский и Фельдмаршальский залы. Затем лидеры отправились на частную беседу. Общение продолжилось в формате рабочего завтрака, сообщает Кремль. После приватного разговора король Малайзии оставил запись в книге почетных гостей Государственного Эрмитажа.
Позже Владимир Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Глава региона рассказал о мерах, принимаемых для защиты от атак ВСУ. По словам Александра Дрозденко, попытки ударов продолжаются. В ответ на доклад глава государства отметил, что Москву при этом просят не совершать атак по территории Украины. Однако сам Киев продолжает это делать.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин также провел переговоры с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Глава города предоставил полный доклад о реализации программ за 2025 год. Он также рассказал о ходе строительства Большого Смоленского моста. Работы продвигаются с опережением графика. Кроме того, уже началось проектирование инфраструктуры будущего курорта Северной столицы «Санкт-Петербург Марина».
По данным журналиста Павла Зарубина, российский лидер проведет и другие международные контакты на этой неделе. Глава государства примет неназванных зарубежных гостей лично. При этом в графике присутствуют и телефонные переговоры с иностранными представителями. Кроме того, Владимир Путин планирует провести заседание с членами Совбеза.