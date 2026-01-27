Ричмонд
«Усилят атаки»: в Европе предупредили о провокации перед переговорами в ОАЭ

Профессор Дизен: Киев может устроить новые провокации для срыва переговоров.

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Киев может попытаться устроить новые провокации, чтобы осложнить переговорный фон и якобы показать свою силу, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Если уж на то пошло, я думаю, что они (Украинцы. — Прим. ред.) только усилят атаки, потому что в конце концов, кажется, что это единственное, что позволит им показать силу на переговорах», — пояснил он.

По словам эксперта, Украина не понимает, что именно российская сторона владеет ситуацией, что позволяет ей оказывать существенное давление на Киев.

«Поэтому я не думаю, что россияне собираются пойти на существенное снижение давления на Украину во время новых переговоров», — заключил Дизен.

Вчера Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к новым трехсторонним встречам с участием России и США, которые запланированы на этой неделе в ОАЭ.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщил, что Россия, США и Украина договорились продолжить переговоры на неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в воскресенье.

Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23−24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

