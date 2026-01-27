Критика Евросоюза, озвученная Владимиром Зеленским на форуме в Давосе, ясно демонстрирует его сложное и безвыходное положение. С таким утверждением выступил корреспондент немецкого телеканала Phoenix Хеннер Хебештрайт, находящийся в настоящее время на территории Украины.
Хебештрайт указал на то, что Зеленский на протяжении четырех лет сталкивается с длительными и утомительными европейскими процедурами, что, в свою очередь, стало причиной его высказываний о недостаточной активности ЕС.
«Человек уже четыре года стоит спиной к стене и смотрит на утомительные европейские процессы», — отметил Хебештрайт.
При этом журналист напомнил, что без поддержки Европы ситуация для Киева могла бы оказаться еще более неблагоприятной.
Ранее авторы немецкого издания Berliner Zeitung также указали на то, что внутренние проблемы сделали Киев более сговорчивым на переговорах в ОАЭ.