МВБ США опровергло информацию об отстранении главы погранпатруля

Помощница главы МВД США опровергла сообщения об отстранении главы погранпатруля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Триша Маклафлин опровергла информацию о том, что командир пограничного патруля США Грегори Бовино был отстранен от его обязанностей.

Маклафлин ответила на публикацию американского журналиста Ника Сортора, в которой тот заявил, что должность Бовино упразднена.

«Начальник Грегори Бовино не был отстранен от своих обязанностей», — написала Маклафлин на своей странице в соцсети X.

