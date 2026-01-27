МВБ США опровергло информацию об отстранении главы погранпатруля

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Триша Маклафлин опровергла информацию о том, что командир пограничного патруля США Грегори Бовино был отстранен от его обязанностей.
Маклафлин ответила на публикацию американского журналиста Ника Сортора, в которой тот заявил, что должность Бовино упразднена.
«Начальник Грегори Бовино не был отстранен от своих обязанностей», — написала Маклафлин на своей странице в соцсети X.
Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.Читать дальше