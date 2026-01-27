Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен готовит крупнейшее перевооружение ЕС ради подготовки к войне с РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала продвигать масштабные изменения в финансовых правилах Евросоюза, чтобы резко нарастить военные расходы. Как пишет британская газета Telegraph, речь идёт о сумме 650 миллиардов евро, которые планируется направить на оборонные программы.

Источник: Life.ru

По данным издания, ради этого Брюссель готов смягчить долговые ограничения для стран ЕС, позволив государствам брать больше займов и тратить их на перевооружение. Цель — подготовить союз к возможному военному столкновению с Россией уже к 2030 году.

Авторы материала отметили, что подобный шаг может серьёзно изменить бюджетную политику Евросоюза и усилить напряжённость внутри блока: не все страны готовы увеличивать госдолг ради оборонных программ. Однако в Еврокомиссии, по информации Telegraph, считают наращивание военных расходов «неизбежным» на фоне текущей геополитической обстановки.

Ранее Life.ru писал, что НАТО готовит технологический «пояс безопасности» вдоль границ с Россией и Белоруссией. Альянс планирует создать автоматизированную зону с датчиками, роботизированными комплексами и инженерными заграждениями вместо массового размещения войск. Параллельно в приграничных странах уже начали расширять склады оружия и боеприпасов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше