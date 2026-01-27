Фон дер Ляйен готовит крупнейшее перевооружение ЕС ради подготовки к войне с РФ

По данным издания, ради этого Брюссель готов смягчить долговые ограничения для стран ЕС, позволив государствам брать больше займов и тратить их на перевооружение. Цель — подготовить союз к возможному военному столкновению с Россией уже к 2030 году.
Авторы материала отметили, что подобный шаг может серьёзно изменить бюджетную политику Евросоюза и усилить напряжённость внутри блока: не все страны готовы увеличивать госдолг ради оборонных программ. Однако в Еврокомиссии, по информации Telegraph, считают наращивание военных расходов «неизбежным» на фоне текущей геополитической обстановки.
Ранее Life.ru писал, что НАТО готовит технологический «пояс безопасности» вдоль границ с Россией и Белоруссией. Альянс планирует создать автоматизированную зону с датчиками, роботизированными комплексами и инженерными заграждениями вместо массового размещения войск. Параллельно в приграничных странах уже начали расширять склады оружия и боеприпасов.
