Претензии Эстонии на Печорский район неприемлемы, заявили в посольстве

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Территориальные претензии Эстонии к России по поводу Печорского района Псковского области абсолютно неприемлемы, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
Дипломат напомнил, что осенью 2025 года министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сообщил о «решении многолетней проблемы», с которой он столкнулся еще будучи журналистом: в паспортах двух граждан Эстонии Печорский район, где они родились, «вошел» в состав Эстонской Республики.
«Печорский район Псковской области является неотъемлемой частью Российской Федерации, в этой связи провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы», — сказал Абилов.
Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский договор. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, и российская подпись под договором была отозвана.
Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов.
Документы до сих пор не ратифицированы парламентами обоих государств.