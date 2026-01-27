Ричмонд
Эксперт Питилло: запоздалое признание ЕС важности мира на Украине грозит крахом

Европа по-прежнему сопротивляется мирным переговорам, отметил профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 января. /ТАСС/. Запоздалое признание странами Евросоюза необходимости проведения мирных переговоров по Украине не поможет восстановить политический вес сообщества и может спровоцировать социальный кризис в объединении. Такое мнение выразил бразильский политолог, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Жуан Клаудиу Питилло.

«Запоздалое признание того, что мир возможен только по результатам переговоров, не повысит политический статус Европы», — написал он в колонке для портала Brasil 247.

По словам эксперта, смена риторики европейских политиков после длительной конфронтации с РФ может иметь обратный эффект. «Это может привести Старый Свет [Евросоюз — прим. ТАСС] к точке невозврата, социальному кризису, который поставит под угрозу само существование блока в том виде, в каком мы его знаем», — указал Питилло.

«Сегодня Европа по-прежнему сопротивляется мирным переговорам, — отметил он. — Цена, которую Европа платит за годы игнорирования проблем безопасности России, стала огромной. Континент уже понес серьезные экономические потери из-за энергетического кризиса и деиндустриализации».

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул, что нынешняя элита ЕС хочет завершить самоубийство европейской цивилизации.

