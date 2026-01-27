Ричмонд
Беженцы заметили темнокожую женщину среди операторов БПЛА ВСУ в Ямполе

Спасенные из населенного пункта пенсионеры рассказали, что она чуть не убила их.

ДОНЕЦК, 27 января. /ТАСС/. Темнокожая женщина воюет на стороне ВСУ в качестве оператора БПЛА в Ямполе. Как рассказали ТАСС спасенные из населенного пункта пенсионеры, она располагалась в доме напротив и едва не убила их.

«Через дорогу жили дронщики [ВСУ]. Там женщина была африканской национальности — дронщица (оператор БПЛА — прим. ТАСС)», — сказал спасенный мужчина.

