Беженцы заметили темнокожую женщину среди операторов БПЛА ВСУ в Ямполе

ДОНЕЦК, 27 января. /ТАСС/. Темнокожая женщина воюет на стороне ВСУ в качестве оператора БПЛА в Ямполе. Как рассказали ТАСС спасенные из населенного пункта пенсионеры, она располагалась в доме напротив и едва не убила их.
«Через дорогу жили дронщики [ВСУ]. Там женщина была африканской национальности — дронщица (оператор БПЛА — прим. ТАСС)», — сказал спасенный мужчина.
