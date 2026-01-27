Многие украинские охранники Треблинки сбежали на Запад, рассказал историк

По его словам, совершенные в Треблинке преступления в обвинительном заключении и приговоре у каждого из них были зафиксированы примерно одинаково: «служил в “Зондеркоманде СС” Треблинского лагеря смерти, в котором принимал непосредственное участие в массовом истреблении людей: выгружал их из вагонов, гнал в раздевалки, а затем в газовые камеры, где они умерщвлялись отработанным газом. Кроме того, участвовал в расстреле в т. н. “лазарете” доставлявшихся туда из эшелонов граждан, которые не могли самостоятельно идти в газовые камеры, а также участвовал в расстреле рабочей команды, состоявшей из обреченных на смерть евреев».