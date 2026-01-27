Родригес: правительство Венесуэлы не признает приказов извне

«Правительство Венесуэлы подчиняется венесуэльскому народу, у нас нет внешних факторов подчинения, народ Венесуэлы не приемлет приказов никаких внешних сил», — указала Родригес. Она назвала последние заявления министра финансов США Скотта Бессента «неуместными и оскорбительными». Уполномоченный президент подчеркнула, что Венесуэла «не боится уважительных отношений с США», если они строятся в соответствии с международным правом и с учетом истории республики.
Бессент заявил, что США будут управлять Венесуэлой, контролировать продажу нефти и других ее ресурсов, а когда сочтут нужным, в стране будут проведены «свободные и справедливые выборы».