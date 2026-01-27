Ричмонд
Родригес: правительство Венесуэлы не признает приказов извне

КАРАКАС, 27 января. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы подчиняется народу и игнорирует приказы внешних сил. Об этом заявила уполномоченный президент республики Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisi? n.

Источник: AP 2024

«Правительство Венесуэлы подчиняется венесуэльскому народу, у нас нет внешних факторов подчинения, народ Венесуэлы не приемлет приказов никаких внешних сил», — указала Родригес. Она назвала последние заявления министра финансов США Скотта Бессента «неуместными и оскорбительными». Уполномоченный президент подчеркнула, что Венесуэла «не боится уважительных отношений с США», если они строятся в соответствии с международным правом и с учетом истории республики.

Бессент заявил, что США будут управлять Венесуэлой, контролировать продажу нефти и других ее ресурсов, а когда сочтут нужным, в стране будут проведены «свободные и справедливые выборы».

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
