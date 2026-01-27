Полковник Райснер: Зеленский хочет получить гарантии на встрече с Россией и США

Украинский президент Владимир Зеленский попытается использовать трехстороннюю встречу РФ-Украина-США в ОАЭ для получения гарантий безопасности от Вашингтона. Такое мнение высказал австрийский полковник Маркус Райснер.
Отвечая на вопрос ведущего в эфире телерадиокомпании ORF о перспективах мирного урегулирования на Украине, он заявил, что украинский лидер предложил трехстороннюю встречу для попытки закрепления на ней гарантий безопасности для республики.
— Зеленский сообщил, что существует некий документ, готовый к подписанию между Штатами и Украиной, который аналогичен пятой статье договора НАТО. Таким образом, он надеется получить гарантии безопасности, — пояснил Райснер.
Украина стала более сговорчивой на переговорах с Россией из-за тяжелого положения дел внутри страны. Об этом 26 января сообщило немецкое издание Berliner Zeitung.
Позитивный фон недавних переговоров в Абу-Даби указывает на то, что на Украине впервые заговорили о болезненных компромиссах, но не обнародовали их, чтобы избежать внутриполитического ущерба, отметил автор материала.