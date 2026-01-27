Ричмонд
ВСУ уничтожили сослуживцев при атаке дома с гражданскими в Ямполе

Спасенный мужчина рассказал, что украинские силы уничтожили военных при помощи БПЛА.

ДОНЕЦК, 27 января. /ТАСС/. Украинские операторы БПЛА уничтожили группу сослуживцев при атаке на дом в Ямполе, где жили пенсионеры.

«Я смотрю, группа идет. Я домой зашел сразу. Слышу, стрельба, крик, я сказал [супруге], что нужно выждать время и [бежать] в подвал. И тут как полетели сразу дроны, “Бабы-яги” в дом, это не передать. Они своих даже забили там», — рассказал спасенный мужчина.

