ВСУ уничтожили сослуживцев при атаке дома с гражданскими в Ямполе

ДОНЕЦК, 27 января. /ТАСС/. Украинские операторы БПЛА уничтожили группу сослуживцев при атаке на дом в Ямполе, где жили пенсионеры.
«Я смотрю, группа идет. Я домой зашел сразу. Слышу, стрельба, крик, я сказал [супруге], что нужно выждать время и [бежать] в подвал. И тут как полетели сразу дроны, “Бабы-яги” в дом, это не передать. Они своих даже забили там», — рассказал спасенный мужчина.
