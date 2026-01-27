Дипломат Абилов заявил, что претензии Эстонии на Печорский район неприемлемы

Территориальные претензии Эстонии к Российской Федерации по поводу Печорского района Псковской области неприемлемы. Об этом сообщил временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов.
Он напомнил, что осенью прошлого года министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил о «решении многолетней проблемы», с которой столкнулся еще будучи журналистом: в паспортах двух эстонских граждан Печорский район, где они родились, «вошел» в состав Эстонской Республики.
— Печорский район Псковской области является неотъемлемой частью России. В этой связи провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к РФ, абсолютно неприемлемы, — цитирует Абилова РИА Новости.
Эстония планирует обсудить запрет на выдачу шенгенских виз и видов на жительство в странах Европейского союза участникам спецоперации на Украине. Об этом 14 января сообщил глава эстонского МИД Маргуса Цахкну.
Ранее Министерство внутренних дел ввело запрет на въезд в Эстонию для 261 военного из РФ, которые участвовали в СВО.