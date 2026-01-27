Глава ВМС США опубликовал новую картинку с Трампом, пингвином и подлодкой

Министр Военно-морских сил США Джон Фелан разместил в соцсети X* новую картинку, на которой изображен президент Дональд Трамп с пингвином на фоне подводной лодки. Это произошло после того, как Белый дом опубликовал снимок американского лидера с той же птицей на фоне Гренландии.
«Пингвин знает: стальные корпуса, железная воля, золотой флот», — прокомментировал публикацию Фелан.
Пингвины, ставшие благодаря усилиям представителей администрации США постоянными спутниками Трампа, также появились в саду Белого дома.
Первоначальная публикация из серии «Трамп и пингвины», сделанная представителями администрации, вызвала бурные обсуждения в соцсетях из-за того, что пингвины не встречаются в Гренландии.
Накануне глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков также отметил, что изображение президента США с пингвином, который несёт американский флаг, наиболее отчётливо отражает планы Трампа по поводу острова.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.