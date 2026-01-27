Глава ВМС США опубликовал новую картинку с Трампом, пингвином и подлодкой

Министр Военно-морских сил США Джон Фелан разместил в соцсети X* новую картинку, на которой изображен президент Дональд Трамп с пингвином на фоне подводной лодки. Это произошло после того, как Белый дом опубликовал снимок американского лидера с той же птицей на фоне Гренландии.