Эксперт Безпалько сказал, как Трамп тайно использовал Зеленского в Давосе

Безпалько объяснил, чего хотел добиться Зеленский, оскорбляя европейцев в Давосе. Глава киевского режима ждет конкретной помощи от США и ЕС, отметил политолог.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский на форуме в Давосе позволил себе оскорбления в отношении Европы, так как рассчитывает на конкретную поддержку США, сказал aif.ru политолог Богдан Безпалько.

Эксперт напомнил, что сейчас наблюдается конфликт между Вашингтоном и ЕС, «пусть и очень смазанный, неоформленный и не совсем понятный». И Зеленский в сложившихся условиях старается выслужиться перед американским президентом Дональдом Трампом, так как понимает, что Украине необходима поддержка в первую очередь Штатов, без которых и европейские лидеры не решатся на важные шаги в оказании помощи Киеву.

Безпалько обозначил, на какую именно поддержку рассчитывает киевский режим от США.

«Есть несколько вариантов. Первый: Зеленский рассчитывает, что США будут принуждать Россию к заключению перемирия на достаточно выгодных для Украины условиях. Или хотя бы Соединенные Штаты будут прикладывать к этому усилия. Второй: Зеленский надеется, что Вашингтон может дать гарантии безопасности Украине. Не совсем понятно, какие именно, но киевский режим будет требовать их по максимуму», — сказал эксперт.

Третий вариант, добавил Безпалько, Зеленский тешит себя мыслью, что что Вашингто даст карт-бланш Европе на вмешательство в украинский конфликт.

«Без поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки европейцы не рискнут, например, разместить свои воинские контингенты на территории Украины — хоть западной, хоть какой-либо еще. А если США гарантируют им безопасность, например, обеспечат четкий и понятный “ядерный зонтик”, тогда европейцы могут на это решиться. Собственно, Зеленский подталкивает сразу ко всем трем вариантам в надежде, что хоть какой-нибудь из них сработает», — подытожил Безпалько.

Как сообщалось, многие эксперты пришли к выводу, что во время выступления на Всемирном экономическом форуме глава киевского режима унизил Европу, обвинив её в бездействии и несамостоятельности, а также обесценив поддержку Киева со стороны ЕС.

Ране зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя выступление Зеленского в Швейцарии, отметил, что европейским лидерам не в первый раз плюют в лицо.

Позже лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал резкую оценку выступления Зеленского, которую дал Медведев.

