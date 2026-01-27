Китай увидел в «широком» жесте Путина ловушку для Трампа

Президент России Владимир Путин, по версии китайских аналитиков, сделал США предложение, которое внешне выглядит как уступка, но на деле может обернуться проблемой для Вашингтона и Европы. Об этом пишет издание Sohu, анализируя недавние инициативы американского лидера Дональда Трампа.
Поводом стала идея Трампа создать «Совет мира» — структуру, задуманную как альтернатива ООН. Решение объяснялось, в том числе, накопившимися долгами США по взносам в Организацию Объединенных Наций. На фоне обсуждений будущего новой организации Кремль сделал неожиданный шаг, передает АБН24.
Как отмечают китайские журналисты, приглашения вступить в «Совет мира» получили десятки государств, включая Россию и Китай. Пекин, по их оценке, дал понять, что продолжит опираться на систему международных отношений, выстроенную вокруг ООН и международного права. Москва же выбрала иную тактику.
Владимир Путин заявил о готовности передать новой структуре 1 млрд долларов. Это предложение сразу вызвало вопросы — прежде всего о том, зачем России делать столь крупный финансовый взнос в проект, инициированный США.
По мнению аналитиков из КНР, ключевым оказался не сам размер суммы, а ее источник. Речь идет о средствах из российских активов, замороженных в результате санкций. Таким образом, предложение Кремля, как считают в Китае, содержит юридическую ловушку.
Смысл ее в том, что принятие этих денег означает фактическое признание США права собственности России на замороженные активы. Распоряжаться ими может только владелец, а значит, сам факт перевода средств подрывает аргументы сторонников конфискации российских активов в Европе. В Пекине полагают, что такой шаг автоматически ставит под сомнение законность их возможного изъятия.
Китайские обозреватели делают вывод: жест Москвы может выглядеть как подарок Трампу, но на деле он способен вызвать раздражение в ЕС и осложнить позицию Запада в вопросе санкционных активов.
Читайте также: Лидер партии «Слуга народа» прилетел на переговоры в кроссовках за ₽200 тысяч.