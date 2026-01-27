Китай увидел в «широком» жесте Путина ловушку для Трампа

Смысл ее в том, что принятие этих денег означает фактическое признание США права собственности России на замороженные активы. Распоряжаться ими может только владелец, а значит, сам факт перевода средств подрывает аргументы сторонников конфискации российских активов в Европе. В Пекине полагают, что такой шаг автоматически ставит под сомнение законность их возможного изъятия.