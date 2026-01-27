Россия может свернуть присутствие на аэродроме в сирийской Хасаке

Российские военные, вероятно, начали эвакуацию с аэродрома у города Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии. Этот объект с 2019 года использовался для поддержки миссии по разведению курдских и протурецких формирований. О возможном выводе сил сообщают курдские и арабские источники.
По данным ресурса Kurdistan24, днем 26 января на аэродроме был зафиксирован самолет Ил-76 ВКС России с открытой аппарелью грузового люка. Также в кадре показан российский бронетранспортер, установленный на границе охранного периметра. Курдские журналисты утверждают, что самолет прибыл для вывоза оставшихся в Эль-Камышлы российских военнослужащих.
Тот же ресурс опубликовал кадры вертолета Ми-8 со снятыми лопастями несущего винта. По версии издания, машина готовилась к транспортировке внутри Ил-76. Агентство Shafaq News со ссылкой на сирийские источники сообщает, что из Эль-Камышлы якобы вылетели два Ил-76 с персоналом и оборудованием, направляющиеся на авиабазу «Хмеймим» в Латакии. Утверждается, что действия согласованы с новыми властями Сирии и американскими военными, сохраняющими присутствие в Хасаке.
О первом с декабря 2024 года появлении российского Ил-76 в Эль-Камышлы ранее писал портал Rudaw. Источник в провинции Хасака отмечает, что в 2025 году активность на аэродроме была минимальной. По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, там долгое время сохранялась лишь авиакомендатура — небольшое подразделение, обеспечивавшее обслуживание полосы и охрану объекта. Если речь идет о выводе, то он, вероятно, касается именно этих сил и имущества.
Сообщениям об эвакуации предшествовала публикация «Коммерсанта». Собеседник издания утверждал, что переходное правительство Сирии во главе с Ахмедом аш-Шараа (экс-лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ)) может потребовать от России покинуть аэродром. Переговоры, по его словам, возможны после перехода провинции Хасака от Сирийских демократических сил к силам аш-Шараа.
20 января новые власти дали курдским формированиям четыре дня на выработку плана интеграции Хасаки. С начала января СДС были вытеснены за Евфрат, а их контроль сократился до отдельных анклавов. Перемирие, достигнутое 25 января, продлено еще на 15 дней, однако боестолкновения продолжаются, а Дамаск требует роспуска курдских военных и гражданских структур.
Российское присутствие в Эль-Камышлы обеспечивало логистику совместных с Турцией патрулей в рамках Сочинских соглашений 2019 года. Тогда Москва договорилась усилить позиции сирийского правительства и запустить совместное патрулирование для предотвращения столкновений между курдами и протурецкими силами.
После смены власти в Сирии курдские формирования вернули контроль над большинством ключевых пунктов региона, за исключением аэродрома. Он оставался под контролем сил Дамаска с начала гражданской войны в 2011 году. По данным арабских СМИ, после визита главы МИД новой Сирии Асада аш-Шайбани в Москву в августе 2025 года российские патрули в Эль-Камышлы возобновились.
Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов считает, что возможный вывод связан с уязвимостью аэродрома. При переходе Хасаки под контроль сил аш-Шараа объект окажется изолированным от основных российских баз.
На сегодняшний день российское военное присутствие в Сирии сохраняется в порту Тартус и на авиабазе «Хмеймим» в Латакии. Вопрос их дальнейшей судьбы обсуждается в контактах Москвы с новыми сирийскими властями, однако за 2025 год новых договоренностей достигнуто не было.
