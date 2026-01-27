Россия может свернуть присутствие на аэродроме в сирийской Хасаке

О первом с декабря 2024 года появлении российского Ил-76 в Эль-Камышлы ранее писал портал Rudaw. Источник в провинции Хасака отмечает, что в 2025 году активность на аэродроме была минимальной. По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, там долгое время сохранялась лишь авиакомендатура — небольшое подразделение, обеспечивавшее обслуживание полосы и охрану объекта. Если речь идет о выводе, то он, вероятно, касается именно этих сил и имущества.