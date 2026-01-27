Марочко: ВС РФ формируют огневой карман для ВСУ у Константиновки

«Юго-восточнее от Константиновки мы подошли к Ильиновке и ведем за нее бои. Также идут довольно-таки серьезные баталии в Новодмитровке — это северо-западнее от Константиновки. Мы, в целом, исходя из оперативно-тактической обстановки, начинаем формировать огневой карман на данном направлении. И если будем продвигаться теми же темпами, то я думаю, что та группировка, которая засела в Константиновке, окажется в окружении», — сказал он.