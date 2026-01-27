В Европе предупредили о провокациях для срыва переговоров в ОАЭ

Эксперт подчеркнул, что Украина не осознаёт, что реальным контролем над ситуацией обладает российская сторона, которая благодаря этому сохраняет существенное давление на Киев. В связи с этим, как заключил Дизен, в ходе любых новых диалогов Россия вряд ли пойдёт на существенное ослабление этого давления.