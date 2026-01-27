В Европе предупредили о провокациях для срыва переговоров в ОАЭ

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью на YouTube-канале Deep Dive высказал мнение, что Киев может пойти на эскалацию и организовать новые провокации.
По его оценке, такая тактика призвана осложнить атмосферу на переговорах и создать видимость сильной позиции, поскольку руководство Украины, возможно, считает военное давление единственным способом продемонстрировать свою значимость за столом переговоров.
Эксперт подчеркнул, что Украина не осознаёт, что реальным контролем над ситуацией обладает российская сторона, которая благодаря этому сохраняет существенное давление на Киев. В связи с этим, как заключил Дизен, в ходе любых новых диалогов Россия вряд ли пойдёт на существенное ослабление этого давления.
Ранее сообщалось, что в Италии указали Зеленскому на его просчет в переговорах с Россией.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.