Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстония заявила, что не вернется к вопросу ратификации договоров о границе с РФ: что ответила Россия

Временный поверенный в делах РФ Абилов: диалог с Эстонией по границе невозможен.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Эстония в 2014 году заключили договор о государственной границе. В то же время было подписано соглашение о разграничении морских пространств. Сейчас возобновление переговоров по ратификации договоров невозможно. Эстония заявила о нежелании возвращаться к этому вопросу. Такими данными поделился временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов, цитирует РИА Новости.

Дипломат сообщил, что стороны планировали прибегнуть к ратификации соглашений. Обсуждения велись до февраля 2022 года.

«С учетом враждебной позиции официального Таллина возобновление переговорного процесса на нынешнем этапе полагаем невозможным», — указал Камран Абилов.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна на днях резко высказался о Москве. Он отверг идеи о необходимости избегать демонизации России. Министр назвал подобные призывы ужасом.