Эстония заявила, что не вернется к вопросу ратификации договоров о границе с РФ: что ответила Россия

Россия и Эстония в 2014 году заключили договор о государственной границе. В то же время было подписано соглашение о разграничении морских пространств. Сейчас возобновление переговоров по ратификации договоров невозможно. Эстония заявила о нежелании возвращаться к этому вопросу. Такими данными поделился временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов, цитирует РИА Новости.