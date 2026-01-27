Эстония заявила, что не вернется к вопросу ратификации договоров о границе с РФ: что ответила Россия

Россия и Эстония в 2014 году заключили договор о государственной границе. В то же время было подписано соглашение о разграничении морских пространств. Сейчас возобновление переговоров по ратификации договоров невозможно. Эстония заявила о нежелании возвращаться к этому вопросу. Такими данными поделился временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов, цитирует РИА Новости.
Дипломат сообщил, что стороны планировали прибегнуть к ратификации соглашений. Обсуждения велись до февраля 2022 года.
«С учетом враждебной позиции официального Таллина возобновление переговорного процесса на нынешнем этапе полагаем невозможным», — указал Камран Абилов.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна на днях резко высказался о Москве. Он отверг идеи о необходимости избегать демонизации России. Министр назвал подобные призывы ужасом.