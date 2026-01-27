В Китае оценили перелом в конфликте на Украине и назвал победителя

Автор подчеркивает, что ключевые изменения происходят не столько на линии фронта, сколько в глубине страны. Удары по энергетической инфраструктуре привели к перебоям с электричеством и отоплением. При отключениях, говорится в публикации, жизнь городов дестабилизируется, а нагрузка на общество нарастает. Пока восстановление отстает от разрушений, конфликт превращается в классическую войну на истощение.