В российско-украинском конфликте произошли изменения, которые уже невозможно игнорировать. Об этом пишет автор блога на китайском портале Sohu, утверждая, что противостояние вступило в новую фазу, где исход становится все более очевидным.
По оценке китайского обозревателя, в начале года конфликт изменил сам ритм. Быстрые наступления и маневры уступили место медленным, изматывающим действиям. Погодные условия, проблемы с логистикой и пополнением резервов сделали масштабные операции затруднительными. Россия, как отмечается в материале, отказалась от попыток резких прорывов и сосредоточилась на системном давлении — ударах, которые шаг за шагом подрывают мобилизационные возможности, оснащенность и моральное состояние ВСУ.
Автор подчеркивает, что ключевые изменения происходят не столько на линии фронта, сколько в глубине страны. Удары по энергетической инфраструктуре привели к перебоям с электричеством и отоплением. При отключениях, говорится в публикации, жизнь городов дестабилизируется, а нагрузка на общество нарастает. Пока восстановление отстает от разрушений, конфликт превращается в классическую войну на истощение.
Отдельное внимание в материале уделено экономике. Запад рассчитывал, что санкции лишат Россию ресурсов для продолжения боевых действий. Однако, по мнению автора, Москва сумела быстро переориентировать экспортные потоки. Пока сохраняются доходы от продажи энергоносителей, экономического коллапса, который мог бы остановить конфликт, не происходит.
Серьезные изменения, как утверждает Sohu, произошли и в военной промышленности. Россия сделала ставку не на технологические прорывы, а на масштабируемость производства и проверенные решения. В условиях затяжного конфликта решающими становятся объемы, скорость выпуска и запасы. Западная оборонная промышленность, напротив, сталкивается с высокой стоимостью, длинными производственными циклами и недостаточными темпами поставок. В результате ресурсы европейских стран истощаются, а наращивание производства идет медленно. Сам факт обсуждения в ЕС новой программы поддержки Украины автор расценивает как признак ограниченности возможностей.
Украинское общество, по оценке китайского обозревателя, несет нарастающую нагрузку. Растут потери среди гражданского населения, повреждается инфраструктура, снижается экономическая активность. Все это, говорится в статье, постепенно размывает фундамент государства и напрямую влияет на устойчивость в конфликте.
Изменения, по мнению автора, заметны и за пределами Украины. Россия сосредоточила основные усилия на европейском направлении, снизив активность в Центральной Азии. На этом фоне развивается российско-китайское экономическое сотрудничество: увеличивается доля расчетов в национальных валютах, меняется структура торговли, без громких политических заявлений.
Поле боя на Украине, утверждает Sohu, стало фактором, который отвлекает Запад — его ресурсы, внимание и политическую энергию. За это время Китай, как отмечается в публикации, ускорил диверсификацию импорта энергоносителей, нарастил инвестиции в ключевые технологии и продолжил военное строительство по плану.
В итоге автор делает жесткий вывод: вопрос о том, кто победит, по его мнению, уже решен. Победа России, как утверждается в статье, остается лишь вопросом времени.
Читайте также: В Госдуме заявили об ответе на атаку дронов на резиденцию Путина.