Москва закрыла вопрос о границе с Эстонией из-за позиции Таллина

Россия считает невозможным возобновление переговоров с Эстонией по ратификации договоров о государственной границе.

Россия считает невозможным возобновление переговоров с Эстонией по ратификации договоров о государственной границе. Об этом в интервью РИА Новости заявил временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов.

Речь идет о соглашениях о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах, подписанных еще в 2014 году. По словам дипломата, подходы Москвы по этим документам остаются неизменными, а вопрос их ратификации обсуждался сторонами вплоть до февраля 2022 года.

Абилов напомнил, что в мае 2022 года парламент Эстонии отклонил законопроект об отзыве подписей под договорами, сославшись на отсутствие юридических оснований. При этом, как отметил дипломат, эстонская сторона заявила, что в условиях того, что она называет «российской агрессией», возвращаться к теме ратификации не намерена.

В Москве такую позицию расценивают как враждебную. С учетом этого, подчеркнул Абилов, Россия не видит возможности для возобновления переговорного процесса на нынешнем этапе.

