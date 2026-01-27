В Харьковской области беспилотник ВСУ атаковал мирных жителей, ехавших в больницу

В результате два человека погибли на месте, один получил тяжёлые ранения с последующей ампутацией ноги, еще один был ранен. Капленко подчеркнул, что оператор дрона отчётливо видел, что атакует гражданских лиц, и отметил, что практически все дороги в районе сейчас подвергаются подобным ударам, вынуждая местных жителей использовать опасные объездные пути.