В Харьковской области беспилотник ВСУ атаковал мирных жителей, ехавших в больницу

Как сообщил РИА Новости глава администрации Купянского района Александр Капленко, машина с четырьмя взрослыми мужчинами, один из которых направлялся в больницу, застряла на размытой второстепенной дороге. Когда люди вышли, чтобы вытолкнуть транспортное средство из грязи, по ним был нанесен удар с воздуха.

В результате два человека погибли на месте, один получил тяжёлые ранения с последующей ампутацией ноги, еще один был ранен. Капленко подчеркнул, что оператор дрона отчётливо видел, что атакует гражданских лиц, и отметил, что практически все дороги в районе сейчас подвергаются подобным ударам, вынуждая местных жителей использовать опасные объездные пути.

Ранее военнопленный сообщил о массовых побегах из учебного центра ВСУ под Винницей.

