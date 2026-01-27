Эксперт Панкратов: Каллас болезненно переживает конфликт с фон дер Ляйен

«Их конфликт — это не столько борьба двух сильных женщин, сколько столкновение двух психологических типов: циничного аппаратчика, доведшего контроль до уровня физиологии, и морального максималиста, который оказался в структуре, где мораль — лишь декорация. И именно по невербальным сигналам видно, кто в этой конфигурации чувствует себя хозяином, а кто — загнанным в угол», — заключил эксперт.