Эксперт Панкратов: Каллас болезненно переживает конфликт с фон дер Ляйен

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выглядит зажатой и не чувствует себя органично в роли крупной публичной фигуры на фоне нарастающего конфликта с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщил в беседе с aif.ru профайлер Руслан Панкратов.
Таким образом он прокомментировал информацию, что Каллас и фон дер Ляйен находятся в плохих отношениях. Глава внешнеполитической службы ЕС жалуется, что фон дер Ляйен ведет себя как диктатор. Также сообщается, что фон дер Ляйен замечена в коррупции, что сильно не нравится ее коллегам по альянсу.
Панкратов подчеркнул, что Каллас является противоположностью жесткой и выдержанной фон дер Ляйен.
«Кая Каллас — это тип принципиального моралиста с высокой внутренней чувствительностью и низкой аппаратной “закалки”. В визуальном ряду она часто выглядит более зажатой: позы чуть “заморожены”, мимика менее гибкая, жесты скромные, локализованные в “малой зоне” перед корпусом. Это невербальный профиль человека, который не чувствует себя органично в роли крупной публичной фигуры и не умеет превращать тело в инструмент власти», — пояснил эксперт.
Профайлер уточнил, что в моменты эмоционального напряжения у Каллас проявляются резкие, угловатые движения, «выстреливающие» жесты, которые скорее выдают раздражение и обиду, чем стратегическую холодность.
«Психологически Каллас — идеалист-интроверт, который воспринимает политику как продолжение моральной позиции. Она думает в категориях “правильно — неправильно”, а не “выгодно — невыгодно”. В брюссельской среде, выстроенной на закулисных торгах и аппаратной игре, это превращается в слабость. Её невербальные реакции — эмоциональные микровспышки, напряжение плеч, лёгкая асимметрия губ при несогласии — показывают, что она болезненно переживает отсутствие контроля и несправедливость», — добавил он.
По словам специалиста, Каллас в этом конфликте можно сравнить с прокурором совести, а фон дер Ляйен — с генералом в белом пиджаке.
«Их конфликт — это не столько борьба двух сильных женщин, сколько столкновение двух психологических типов: циничного аппаратчика, доведшего контроль до уровня физиологии, и морального максималиста, который оказался в структуре, где мораль — лишь декорация. И именно по невербальным сигналам видно, кто в этой конфигурации чувствует себя хозяином, а кто — загнанным в угол», — заключил эксперт.
Ранее Каллас предложила членам ЕП начать выпивать из-за ситуации в мире.