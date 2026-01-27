Украинцев возмутили дорогие кроссовки Арахамии на переговорах в ОАЭ

Председатель украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия на трехсторонние переговоры в Абу-Даби надел кроссовки Balenciaga стоимостью более $2,2 тысячи. Политолог Василий Вакаров в разговоре с aif.ru рассказал о недовольстве украинцев этой ситуацией.
«Возьмем ситуацию внутри Украины, вспомним все коррупционные скандалы: золотые унитазы Миндича, воровство вице-премьера Чернышова, теперь попытка посадить Тимошенко. На Украине создалось целое сословие, это не один Арахамия, которые поддерживают друг друга и плюют на простых людей, им плевать, что о них думают простые люди, они не собираются жить на Украине», — сказал Вакаров.
При этом политолог подчеркнул, что обычные люди не станут высказывать свое недовольство.
«Попробуй выйти с протестом. Тебя загребут в ТЦК и отправят на фронт. Сейчас наблюдается сильным разрыв между сословиями. Во власти на Украине находятся 1000 человек, не только на верхних этажах, но и на среднем уровне, которые собрали целое сословие. Они захватили власть и демонстрируют, что они главные, их никто наказать не может, они диктуют свою волю и ни за что не отвечают. Вот такая сейчас на Украине аховая картина», — резюмировал Вакаров.