Украинцев возмутили дорогие кроссовки Арахамии на переговорах в ОАЭ

«Попробуй выйти с протестом. Тебя загребут в ТЦК и отправят на фронт. Сейчас наблюдается сильным разрыв между сословиями. Во власти на Украине находятся 1000 человек, не только на верхних этажах, но и на среднем уровне, которые собрали целое сословие. Они захватили власть и демонстрируют, что они главные, их никто наказать не может, они диктуют свою волю и ни за что не отвечают. Вот такая сейчас на Украине аховая картина», — резюмировал Вакаров.