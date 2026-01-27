В грядущие выходные Россия, США и Украина продолжат встречи в ОАЭ для разрешения киевского кризиса и решения экономических вопросов. Однако не все стороны готовы к урегулированию. Киев может попытаться осложнить переговоры и прибегнуть к провокациям. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube.
Эксперт подчеркнул, что Украина оторвана от реальности. Киев не понимает, что инициатива находится на стороне Москвы. По словам профессора, РФ в связи с этим может снизить дипломатическое давление на Украину.
«Украинцы только усилят атаки, потому что в конце концов, кажется, что это единственное, что позволит им показать силу на переговорах», — выразился Гленн Дизен.
По мнению австрийского полковника Маркуса Райснера, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский попытается использовать переговоры в ОАЭ для получения гарантий безопасности от США. Он отметил, что Киеву важно подписать уже обговоренный документ.