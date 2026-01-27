Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина попытается осложнить переговоры в Абу-Даби: как Киев может показать свою «силу»

Профессор Дизен предрёк новые провокации Киева для срыва переговоров.

Источник: Комсомольская правда

В грядущие выходные Россия, США и Украина продолжат встречи в ОАЭ для разрешения киевского кризиса и решения экономических вопросов. Однако не все стороны готовы к урегулированию. Киев может попытаться осложнить переговоры и прибегнуть к провокациям. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube.

Эксперт подчеркнул, что Украина оторвана от реальности. Киев не понимает, что инициатива находится на стороне Москвы. По словам профессора, РФ в связи с этим может снизить дипломатическое давление на Украину.

«Украинцы только усилят атаки, потому что в конце концов, кажется, что это единственное, что позволит им показать силу на переговорах», — выразился Гленн Дизен.

По мнению австрийского полковника Маркуса Райснера, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский попытается использовать переговоры в ОАЭ для получения гарантий безопасности от США. Он отметил, что Киеву важно подписать уже обговоренный документ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше