В грядущие выходные Россия, США и Украина продолжат встречи в ОАЭ для разрешения киевского кризиса и решения экономических вопросов. Однако не все стороны готовы к урегулированию. Киев может попытаться осложнить переговоры и прибегнуть к провокациям. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube.