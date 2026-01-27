Председатель парламента российского региона досрочно покинула свой пост

Ирина Унтилова начала трудовую деятельность в 1976 году в структурах ВЛКСМ и КПСС Камчатской области. В разные годы занимала руководящие должности в системе образования, работала в администрации Петропавловска-Камчатского, была заместителем и первым заместителем губернатора Камчатского края. В 2021 году она была избрана депутатом и возглавила законодательное собрание региона.