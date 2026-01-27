Председатель парламента российского региона досрочно покинула свой пост

Председатель законодательного собрания Камчатского края Ирина Унтилова досрочно ушла в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.
Заявление об уходе она подала по личным причинам. Депутаты рассмотрели вопрос на 55-й сессии заксобрания и утвердили отставку. Полномочия спикера будут прекращены 2 февраля.
В парламенте отметили вклад Унтиловой в работу четвертого созыва. Депутаты заявили, что ей удалось выстроить взаимодействие между представителями разных фракций и консолидировать их для решения общих задач.
Ирина Унтилова начала трудовую деятельность в 1976 году в структурах ВЛКСМ и КПСС Камчатской области. В разные годы занимала руководящие должности в системе образования, работала в администрации Петропавловска-Камчатского, была заместителем и первым заместителем губернатора Камчатского края. В 2021 году она была избрана депутатом и возглавила законодательное собрание региона.
В краевом парламенте Унтилова курировала вопросы повышения качества жизни населения, поддержки семей с детьми, социально незащищенных граждан, а также участников военной операции и членов их семей.
За годы работы она была удостоена государственных и региональных наград, в том числе звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации».
