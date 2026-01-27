Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Председатель парламента российского региона досрочно покинула свой пост

Председатель законодательного собрания Камчатского края Ирина Унтилова досрочно ушла в отставку.

Председатель законодательного собрания Камчатского края Ирина Унтилова досрочно ушла в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Заявление об уходе она подала по личным причинам. Депутаты рассмотрели вопрос на 55-й сессии заксобрания и утвердили отставку. Полномочия спикера будут прекращены 2 февраля.

В парламенте отметили вклад Унтиловой в работу четвертого созыва. Депутаты заявили, что ей удалось выстроить взаимодействие между представителями разных фракций и консолидировать их для решения общих задач.

Ирина Унтилова начала трудовую деятельность в 1976 году в структурах ВЛКСМ и КПСС Камчатской области. В разные годы занимала руководящие должности в системе образования, работала в администрации Петропавловска-Камчатского, была заместителем и первым заместителем губернатора Камчатского края. В 2021 году она была избрана депутатом и возглавила законодательное собрание региона.

В краевом парламенте Унтилова курировала вопросы повышения качества жизни населения, поддержки семей с детьми, социально незащищенных граждан, а также участников военной операции и членов их семей.

За годы работы она была удостоена государственных и региональных наград, в том числе звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Читайте также: В Госдуме заявили об ответе на атаку дронов на резиденцию Путина.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше