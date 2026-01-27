В ДНР назначили первого заместителя администрации из Томска

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о назначении Андрея Дунаева первым заместителем руководителя Администрации Главы и Правительства ДНР.
Дунаев перешел на новую должность после работы в Томской области, где занимал пост первого заместителя губернатора. В региональном правительстве он курировал департаменты информационной политики, государственной службы, внутренней политики, муниципального развития, а также комитет по работе с обращениями граждан. В отставку в Томске он ушел 30 декабря 2025 года, пишет МК Донбасс.
Андрей Дунаев родился в 1977 году в Москве. Окончил Московский государственный университет природообустройства, затем получил юридическое образование. После вуза проходил службу по контракту, завершив ее в звании старшего следователя-криминалиста. В дальнейшем работал в коммерческих структурах.
В политике Дунаев с конца 2000-х годов. В 2008 году участвовал в создании партии «Правое дело». В 2014 году возглавил Истринский район Московской области, а в 2018-м вступил в «Единую Россию». С 2023 года работал в администрации Томской области.
В ДНР Дунаеву предстоит курировать ключевые направления деятельности администрации главы и правительства республики.
