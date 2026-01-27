В ДНР назначили первого заместителя администрации из Томска

Дунаев перешел на новую должность после работы в Томской области, где занимал пост первого заместителя губернатора. В региональном правительстве он курировал департаменты информационной политики, государственной службы, внутренней политики, муниципального развития, а также комитет по работе с обращениями граждан. В отставку в Томске он ушел 30 декабря 2025 года, пишет МК Донбасс.