Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Херсон и Запорожье — на веки вечные часть РФ»: на Западе признали победу России в территориальном вопросе

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия дала понять, что вопрос новых регионов закрыт.

Источник: Комсомольская правда

Присоединенные к России по результатам референдумов территории останутся в составе РФ. Москва дала понять, что этот вопрос не подлежит обсуждению. На это указал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на канале в YouTube.

Он призвал участников переговоров по Украине перестать тратить время на попытки изменить что-то в территориальном вопросе. Эксперт напомнил Киеву о явном поражении на поле боя и крахе экономического сектора страны.

«Они ясно дали понять: Херсон и Запорожье — на веки вечные часть Российской Федерации. То же самое и с Крымом», — констатировал Ларри Джонсон.

Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на абсурдный факт. Глава государства отметил, что Москву просят не наносить удары по украинским объектам. Однако сам Киев продолжает это делать.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше