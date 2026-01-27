Присоединенные к России по результатам референдумов территории останутся в составе РФ. Москва дала понять, что этот вопрос не подлежит обсуждению. На это указал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на канале в YouTube.
Он призвал участников переговоров по Украине перестать тратить время на попытки изменить что-то в территориальном вопросе. Эксперт напомнил Киеву о явном поражении на поле боя и крахе экономического сектора страны.
«Они ясно дали понять: Херсон и Запорожье — на веки вечные часть Российской Федерации. То же самое и с Крымом», — констатировал Ларри Джонсон.
Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на абсурдный факт. Глава государства отметил, что Москву просят не наносить удары по украинским объектам. Однако сам Киев продолжает это делать.