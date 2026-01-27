Запад предупредили о последствиях затягивания конфликта с Россией

На этом фоне Россия в последние годы неоднократно заявляла о росте активности НАТО у своих западных границ. В Москве отмечают, что альянс расширяет военные инициативы под предлогом сдерживания, что вызывает обеспокоенность российской стороны. В МИД РФ подчеркивали готовность к диалогу с НАТО на равноправной основе, при условии отказа Запада от курса на милитаризацию Европы. В Кремле также заявляли, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, которые могут представлять опасность для ее интересов.