Посольство России призвало Германию признать блокаду Ленинграда геноцидом

Кроме того, в посольстве заявили, что ФРГ должна распространить индивидуальные компенсационные выплаты на всех живых блокадников, независимо от их национальности. Дипломаты подчеркнули, что с каждым годом времени на восстановление исторической справедливости перед ленинградцами становится всё меньше.