Посольство России призвало Германию признать блокаду Ленинграда геноцидом

Посольство России в Берлине по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады обратилось к немецким властям и призвало их официально признать геноцидом народов Советского Союза блокаду города и другие преступления нацистской Германии.
«Перед лицом этой даты настоятельно требуем от германской стороны в силу непреходящей исторической ответственности за злодеяния нацистского режима официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха и его приспешников геноцидом народов СССР», — подчеркнули в дипмиссии.
Кроме того, в посольстве заявили, что ФРГ должна распространить индивидуальные компенсационные выплаты на всех живых блокадников, независимо от их национальности. Дипломаты подчеркнули, что с каждым годом времени на восстановление исторической справедливости перед ленинградцами становится всё меньше.
В дипмиссии подчеркнули, что блокада Ленинграда стала беспрецедентным по жестокости преступлением, не имеющим аналогов в истории.
«Город выстоял. Жители не сдались, показав пример истинной воли и самоотверженности. Героическая оборона Ленинграда вошла в историю, став символом мужества и стойкости советского народа», — сказано в комментарии дипломатического представительства.
При этом в посольстве напомнили об огромных жертвах. Дипломаты отметили, что более 1 миллиона жителей Ленинграда погибли от голода, холода и бомбардировок. В дипмиссии добавили, что о подвиге населения осаждённого города будут помнить всегда.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 27 января российский лидер Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях, посвящённых Дню полного освобождения Ленинграда.
В ноябре 2024 года Захарова подчёркивала, что отказ Германии признать геноцид во время Великой Отечественной войны, в том числе и в ходе блокады Ленинграда, глубоко оскорбителен. Официальный представитель МИД уточняла, что Россия рассматривает такую позицию ФРГ как попытку переписать историю в пользу Третьего рейха.
В феврале 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о последовательном и целенаправленном увиливании немецких властей от признания блокады Ленинграда актом геноцида. Она отметила, что ФРГ боится даже вслух произнести правду об осаде города.