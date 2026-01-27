Ричмонд
Украинский контрразведчик сдался в плен на Запорожском направлении

Украинский военнослужащий, сотрудник контрразведки Сергей Мыхайлов, добровольно сдался в плен на территории Запорожской области. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В интервью агентству Мыхайлов пояснил, что начал службу в контрразведке еще в 2014 году.

На момент задержания он входил в состав первого отдельного штурмового полка вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области беспилотник ВСУ атаковал мирных жителей, ехавших в больницу.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.