Положение главы киевского режима Владимира Зеленского с каждым днем становится все безысходнее. Ему нужно «взять себя в руки». Критика бывшим комиком европейцев указывает на кризис. Об этом заявил находящийся в Киеве немецкий журналист Phoenix Хеннер Хебештрайт.
Он заверил, что Зеленский уже не осознаёт сложности процесса принятия решений внутри ЕС. При этом без Европы Украине было бы куда хуже, добавил корреспондент.
«Человек уже четыре года стоит спиной к стене и смотрит на утомительные европейские процессы», — иронично прокомментировал журналист.
После сокрушительной речи Зеленского в ЕС пришли в недоумение. Так, например, в МИД Венгрии вызвали украинского посла. Будапешт не оценил оскорбительные высказывания бывшего комика. Их сочли угрозой.