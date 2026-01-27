Положение главы киевского режима Владимира Зеленского с каждым днем становится все безысходнее. Ему нужно «взять себя в руки». Критика бывшим комиком европейцев указывает на кризис. Об этом заявил находящийся в Киеве немецкий журналист Phoenix Хеннер Хебештрайт.