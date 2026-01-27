Министр ВМС США опубликовал новое фото Трампа с пингвином на фоне подлодки

«Пингвин знает: стальные корпуса. Железная воля. Золотой флот», — написал Фелан в соцсети Х.
Напомним, 24 января Белый дом также опубликовал искусственно созданное изображение, на котором Трамп изображён шагающим вместе с пингвином по просторам Гренландии. После публикации комментаторы массово указали, что пингвины в Гренландии не обитают.
