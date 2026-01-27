Ричмонд
Протоколист: кроссовки за 2200$ на переговорах снизят рейтинг Арахамии

Председатель украинской партии «Слуга народа» Арахамия появился на переговорах в ОАЭ в дорогих кроссовках марки Balenciaga, стоимостью примерно 2200 долларов. Протоколист Баранова оценила уместность обуви.

Источник: Аргументы и факты

Появление председателя украинской партии «Слуга народа» Давида Арахамии на переговорах в ОАЭ в кроссовках за 2200$ негативным образом скажется на его имидже, сообщила в разговоре с aif.ru эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова.

Напомним, 23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между РФ, Украиной и США, направленные на мирное урегулирование конфликта.

Арахамия появился на переговорах в кроссовках элитного бренда Balenciaga. Стоимость этой модели составляет около $2200 (больше 167 тысяч рублей).

Баранова подчеркнула, что в официальной обстановке деловой этикет предполагает ношение с костюмом классической обуви. Кроссовки в этом случае недопустимы.

«Немалая стоимость этой обуви может сработать в имиджевый минус с учетом контекста сложных экономических и политических условий. А выбор массивного спортивного дизайна привлекает излишнее внимание», — добавила протоколист.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский перед переговорами с Россией в ОАЭ впал в панику.

