Протоколист: кроссовки за 2200$ на переговорах снизят рейтинг Арахамии

Появление председателя украинской партии «Слуга народа» Давида Арахамии на переговорах в ОАЭ в кроссовках за 2200$ негативным образом скажется на его имидже, сообщила в разговоре с aif.ru эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова.
Напомним, 23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между РФ, Украиной и США, направленные на мирное урегулирование конфликта.
Арахамия появился на переговорах в кроссовках элитного бренда Balenciaga. Стоимость этой модели составляет около $2200 (больше 167 тысяч рублей).
Баранова подчеркнула, что в официальной обстановке деловой этикет предполагает ношение с костюмом классической обуви. Кроссовки в этом случае недопустимы.
«Немалая стоимость этой обуви может сработать в имиджевый минус с учетом контекста сложных экономических и политических условий. А выбор массивного спортивного дизайна привлекает излишнее внимание», — добавила протоколист.
