Протоколист: кроссовки за 2200$ на переговорах снизят рейтинг Арахамии

Появление председателя украинской партии «Слуга народа» Давида Арахамии на переговорах в ОАЭ в кроссовках за 2200$ негативным образом скажется на его имидже, сообщила в разговоре с aif.ru эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова.