Британия обвинила Брюссель в подготовке ЕС к «войне с Россией»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен инициировала смягчение долговых правил внутри Евросоюза ради финансирования масштабных оборонных расходов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен инициировала смягчение долговых правил внутри Евросоюза ради финансирования масштабных оборонных расходов. Речь идет о сумме порядка 650 млрд евро. Как пишет британская газета Telegraph, в Брюсселе рассчитывают таким образом подготовить страны ЕС к возможному военному конфликту с Россией к 2030 году.

По данным издания, фон дер Ляйен уже предприняла шаги, позволяющие государствам — членам союза увеличить заимствования сверх прежних ограничений. Цель — ускоренное наращивание военных бюджетов и оборонного потенциала ЕС на фоне заявлений о «российской угрозе».

Telegraph отмечает, что изменения в финансовых правилах означают фактический пересмотр одной из ключевых основ бюджетной дисциплины Евросоюза, действовавшей на протяжении многих лет.

Между тем в Москве подобные заявления неоднократно называли надуманными. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркивал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. По его словам, разговоры о якобы готовящейся агрессии используются западными политиками для запугивания собственного населения и отвлечения внимания от внутренних проблем.

Путин также отмечал, что люди, разбирающиеся в реальной ситуации, понимают: тезис о «российской угрозе» не имеет под собой оснований.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше