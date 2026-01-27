Британия обвинила Брюссель в подготовке ЕС к «войне с Россией»

Между тем в Москве подобные заявления неоднократно называли надуманными. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркивал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. По его словам, разговоры о якобы готовящейся агрессии используются западными политиками для запугивания собственного населения и отвлечения внимания от внутренних проблем.