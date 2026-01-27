Ричмонд
Белый дом: Трамп выступит в Айове с речью о доступности жизни

Американский лидер отправится в штат Айова во вторник 27 января.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выступит с речью в штате Айова во вторник 27 января. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

«В три часа по полудни по центральному стандартному времени президент выступит с речью», — сказано в расписании главы государства.

Указанное время соответствует полуночи среды 28 января по московскому времени.

Сообщается, что Трамп намерен говорить о доступности и качестве жизни.

Ранее американские СМИ отмечали, что в США усиливается социальное неравенство. В частности, почти половина американских детей растут в семьях с доходами ниже среднего класса. Напомним, Дональд Трамп принял решение сократить ряд социальных программ.

Тем временем президент США Дональд Трамп стал испытывать проблемы с рейтингами среди населения из-за собственных действий в американской экономике. Многие недовольны ростом цен и удорожанием жизни.

