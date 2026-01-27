Дипломат Абилов: Россия не может возобновить переговоры с Эстонией о границе

«С учётом враждебной позиции официального Таллина возобновление переговорного процесса на нынешнем этапе полагаем невозможным», — приводит слова дипломата РИА «Новости».
Речь идёт о документах, подписанных в 2014 году — договоре о сухопутной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. До февраля 2022 года стороны вели переговоры об их ратификации. Затем диалог остановили.
Абилов напомнил, что в мае 2022 года парламент Эстонии отказался юридически отозвать подписи под договорами. Но официально заявил, что не будет ратифицировать документы из-за «российской агрессии». Москва констатирует — двигаться навстречу сейчас нельзя.
С 25 января Эстония ужесточила правила пересечения границы для российских дипломатов. Теперь сотрудникам дипмиссий и консульств, а также их техническому персоналу нужно заранее получать специальное разрешение на въезд или транзит через территорию страны. Новые правила касаются и членов их семей.
