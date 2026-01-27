Дипломат Абилов: Россия не может возобновить переговоры с Эстонией о границе

С 25 января Эстония ужесточила правила пересечения границы для российских дипломатов. Теперь сотрудникам дипмиссий и консульств, а также их техническому персоналу нужно заранее получать специальное разрешение на въезд или транзит через территорию страны. Новые правила касаются и членов их семей.