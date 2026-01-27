Безпалько: Венгрия может лишить Киев электроэнергии после слов Зеленского

Венгрия может лишить Украину поставок электроэнергии, если Владимир Зеленский будет продолжать оскорблять премьер-министра венгерского государства Виктора Орбана. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог Богдан Безпалько.
Как сообщалось, глава киевского режима, выступая на форуме в Давосе, заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник». Эксперты обратили внимание, что речь была заранее заготовлена, оскорбление было зачитано.
«С Орбаном у Зеленского давний личный конфликт. Такие заявления с его стороны, конечно, не улучшают отношения Киева с Венгрией и лично с Орбаном. Но Зеленский идет ва-банк. Во-первых, у Орбана, обещавшего не допустить членства Украины в ЕС, скоро выборы, и нет четкого понимания, выиграет ли он их, останется ли его партия у власти. А у главы киевского режима, соответственно, появляется козырь для того, чтобы апеллировать к другим европейским политикам и структурам, которые тоже не любят Орбана», — отметил Безпалько.
При этом эксперт не исключил, что Венгрия лишит Украину поставок электроэнергии, если отношения двух стран продолжат портиться.
«Поставки электроэнергии Венгрией Украине — помощь не бесплатная. Будапешт действует в соответствии со своими выгодами. Теоретически поставки могут и прекратиться, если отношения испортятся совсем. В свое время Венгрия поставляла топливо Киву, помогала режиму… Все будет происходить в динамике: чем хуже будут отношения стран, тем более вероятно сокращение помощи или ее прекращение. И наоборот», — констатировал Безпалько.
Как сообщалось, Орбан заявил, что Будапешт намерен действовать после того, как Зеленский перешел черту во время своей истерики на экономическом форуме в Давосе.
Премьер пообещал запустить общенациональную петицию, которой Венгрия скажет «нет» Брюсселю, пообещавшему в очередной раз Киеву деньги. Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила дорожную карту развития Украины, которая включает 800 миллиардов долларов помощи, ускоренное вступление в ЕС к 2027 году и дальнейшая поддержка до 2040 года.