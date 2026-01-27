«Исторические переговоры» и «болезненные» компромиссы Киева: о чем говорят после встречи России и Украины

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Украина может попытаться усилить атаки, чтобы осложнить переговорный фон и продемонстрировать «силу» перед новыми раундами консультаций. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его мнению, Киев недооценивает тот факт, что именно Россия сейчас владеет инициативой и способна оказывать серьезное давление в переговорном процессе.