Украинцы надеются на скорый мир по результатам переговоров в Абу-Даби.
В субботу, 25 января, на территории в Абу-Даби состоялись закрытые трехсторонние консультации с участием представителей России, США и Украины. Переговоры прошли во дворце Шаты, расположенном на берегу канала, который впадает в Персидский залив.
Данная встреча, проведенная в негласном формате, стала первым прямым трехсторонним контактом подобного уровня с начала специальной военной операции. По данным журналистов, в начале февраля может состояться новая встреча делегаций России, Соединенных Штатов и Украины. Последние заявления сторон и реакции на них — в материале URA.RU.
Белый дом назвал переговоры «историческими».
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подчеркнула значимость прошедших консультаций с участием России, Украины и США. По ее словам, в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения, но имела «историческое значение».
«В рамках этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение, поскольку команде президента удалось собрать за столом переговоров представителей обеих сторон этого конфликта, чтобы приблизиться к достижению мира», — сказала она на брифинге.
Зеленский рассчитывает на гарантии безопасности от США.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать предстоящую встречу в ОАЭ для попытки добиться от США прямых гарантий безопасности. Об этом заявил австрийский полковник, военный эксперт Маркус Райснер.
По его словам, Киев рассчитывает подписать с Вашингтоном документ, аналогичный пятой статье договора НАТО — о коллективной обороне. Зеленский, как предполагает эксперт, надеется зафиксировать обязательства США по защите Украины в случае вооруженного конфликта.
Позиция Москвы: территориальный вопрос — ключевой.
https://ps.ura.news/1017694.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча президента России Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что американская сторона признала: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной ранее в Анкоридже, говорить о долгосрочном урегулировании невозможно. Одним из условий Москвы остается вывод ВСУ из Донбасса.
Новая встреча.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующая трехсторонняя встреча может пройти 1 февраля в Абу-Даби. По его словам, дата пока предварительная, но Киев готовится «максимально серьезно».
Он уточнил, что на прошедших переговорах в основном обсуждались вопросы военного характера. В Кремле также подтвердили, что процесс продолжится на следующей неделе, отметив, что впереди «очень серьезная работа».
Западные СМИ: Киев стал более сговорчивым.
Немецкая газета Berliner Zeitung пишет, что украинское руководство стало более гибким на переговорах из-за сложной ситуации внутри страны. Среди факторов издание называет коррупционные скандалы в Киеве, проблемы с мобилизацией, а также многодневные отключения электроэнергии в крупных городах. Позитивный фон переговоров в Абу-Даби, по мнению авторов, свидетельствует о готовности Киева к болезненным компромиссам, которые пока не озвучиваются публично.
Эксперты не исключают провокаций со стороны Киева.
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Украина может попытаться усилить атаки, чтобы осложнить переговорный фон и продемонстрировать «силу» перед новыми раундами консультаций. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его мнению, Киев недооценивает тот факт, что именно Россия сейчас владеет инициативой и способна оказывать серьезное давление в переговорном процессе.
Подконтрольные Киеву территории ждут мира.
По данным источников РИА Новости в антифашистском подполье Херсона, жители подконтрольных Киеву территорий надеются на скорейшее окончание боевых действий по итогам переговоров в Абу-Даби. Речи Зеленского о нежелании выводить ВСУ из Донбасса там воспринимают резко негативно. На фоне кризиса в ЖКХ, отключений электроэнергии и действий военкоматов социальная ситуация, по словам собеседников агентства, остается крайне тяжелой.