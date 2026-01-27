Посольство РФ высказалось о переговорах с Эстоиней по границе

Необходимость ратификации соглашений обсуждалась вплоть до февраля 2022 года.
Россия рассматривает возобновление переговоров о ратификации договоров о государственной границе с Эстонией как нереалистичное на нынешнем этапе в связи с недружественным курсом Таллина. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Эстонии Камран Абилов.
«Учитывая недружественную линию официального Таллина, на данном этапе мы не видим возможности для возобновления переговорного процесса», — подчеркнул временный поверенный в делах. Слова Абилова приводит РИА Новости.
Речь идет о соглашениях между Москвой и Таллином о прохождении российско-эстонской государственной границы, а также о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. Они были одписанны в 2014 году.
«Подход Российской Федерации к Договору о государственной границе и к Договору о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах остается прежним. Вопрос о ратификации подписанных документов обсуждался вплоть до февраля 2022 года», — отметил дипломат.
Он напомнил, что в мае 2022 года парламент Эстонии отклонил законопроект об отзыве подписей под указанными соглашениями, сославшись на отсутствие правовых оснований. В то же время, подчеркнул Абилов, в Таллине заявили, что в условиях так называемой «российской агрессии» возвращаться к теме ратификации не намерены.
В начале 2026 года Эстония высказалась о строительстве забора по всей границе с РФ, пишет «Национальная служба новостей». Планируется, что формирование пограничной инфраструктуры на границе с Россией к концу 2027 года.