Посольство РФ высказалось о переговорах с Эстоиней по границе

Он напомнил, что в мае 2022 года парламент Эстонии отклонил законопроект об отзыве подписей под указанными соглашениями, сославшись на отсутствие правовых оснований. В то же время, подчеркнул Абилов, в Таллине заявили, что в условиях так называемой «российской агрессии» возвращаться к теме ратификации не намерены.