Трамп заявил, что группировка США у берегов Ирана больше, чем у берега Венесуэлы

Американский лидер оценил военный контингент США у берегов Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Группировка войск США у берегов Ирана превышает военный контингент, сосредоточенный около Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«У нас большая армада вблизи Ирана. Больше, чем у Венесуэлы», — сказал американский лидер в интервью Axios.

При этом Трамп назвал ситуацию с Ираном изменчивой.

Напомним, американский авианосец Abraham Lincoln прибыл в зону Индийского океана, чтобы содействовать стабильности ситуации на Ближнем Востоке на фоне иранского кризиса.

Ранее американские военные аналитики допустили, что США могут нанести удар по Ирану с применением крылатых ракет Tomahawk. Сообщалось, что Пентагон в этом случае может задействовать эсминцы, находящиеся на Ближнем Востоке, а также боевую авиацию — истребители и стратегические бомбардировщики.

Тем временем в Белом доме рассматривают вариант нанесения отдельных ударов по иранским чиновникам, которые, согласно позиции США, виновны в гибели протестующих.

