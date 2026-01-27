Трамп заявил, что группировка США у берегов Ирана больше, чем у берега Венесуэлы

Ранее американские военные аналитики допустили, что США могут нанести удар по Ирану с применением крылатых ракет Tomahawk. Сообщалось, что Пентагон в этом случае может задействовать эсминцы, находящиеся на Ближнем Востоке, а также боевую авиацию — истребители и стратегические бомбардировщики.