NYT: авианосец «Авраам Линкольн» через один-два дня может атаковать Иран

Авианосец ВМС США «Авраам Линкольн», прибывший в зону ответственности Центрального командования США в акватории Индийского океана, может быть задействован в военных операциях против Ирана уже в ближайшие дни, сообщает издание New York Times.
По словам неназванных официальных лиц США, в случае, если президент страны Дональд Трамп примет решение о нанесении удара по Ирану, авианосец теоретически способен осуществить атаку в течение одного-двух дней.
Кроме того, сообщается, что Соединенные Штаты также направили в данный регион дюжину истребителей F-15E с целью усиления авиационного компонента своих вооруженных сил.
Глава иранского комитета нацбезопасности Эбрахим Азизи, в свою очередь, ранее посоветовал американским военным попрощаться со своими семьями, если они планируют осуществить новую операцию против Ирана.