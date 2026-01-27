NYT: авианосец «Авраам Линкольн» через один-два дня может атаковать Иран

Узнать больше по теме

Авраам Линкольн: биография, семья и карьера президента США и освободителя рабов

Шестнадцатый президент США сыграл ключевую роль в сохранении единства страны и отмене рабства. Авраам Линкольн возглавил государство в один из самых сложных периодов его истории — во время Гражданской войны. Его политика, направленная на укрепление федеральной власти и преодоление раскола, определила дальнейшее развитие Штатов.