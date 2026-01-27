Ричмонд
-6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: авианосец «Авраам Линкольн» через один-два дня может атаковать Иран

Авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» прибыл в акваторию Индийского океана и в ближайшие дни будет способен атаковать Иран.

Источник: Аргументы и факты

Авианосец ВМС США «Авраам Линкольн», прибывший в зону ответственности Центрального командования США в акватории Индийского океана, может быть задействован в военных операциях против Ирана уже в ближайшие дни, сообщает издание New York Times.

По словам неназванных официальных лиц США, в случае, если президент страны Дональд Трамп примет решение о нанесении удара по Ирану, авианосец теоретически способен осуществить атаку в течение одного-двух дней.

Кроме того, сообщается, что Соединенные Штаты также направили в данный регион дюжину истребителей F-15E с целью усиления авиационного компонента своих вооруженных сил.

Глава иранского комитета нацбезопасности Эбрахим Азизи, в свою очередь, ранее посоветовал американским военным попрощаться со своими семьями, если они планируют осуществить новую операцию против Ирана.

Узнать больше по теме
Авраам Линкольн: биография, семья и карьера президента США и освободителя рабов
Шестнадцатый президент США сыграл ключевую роль в сохранении единства страны и отмене рабства. Авраам Линкольн возглавил государство в один из самых сложных периодов его истории — во время Гражданской войны. Его политика, направленная на укрепление федеральной власти и преодоление раскола, определила дальнейшее развитие Штатов.
Читать дальше