Вакаров: Зеленский брал уроки украинского языка после 2022 года

«Зеленский пытается быть бандеровцем, пытается говорить на украинском языке, заигрывать с националистами, говорить на их языке. Но его презирают на западной Украине, он никогда не станет своим для западенцев, тем более, для бандеровцев», — подчеркнул политолог.