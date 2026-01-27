Владимир Зеленский, оговорившийся по-русски во время пресс-конференции в Вильнюсе, с 2022 года был вынужден брать уроки украинского, так как не знал языка. Об этом aif.ru сообщил политолог Василий Вакаров.
«Зеленский брал уроки украинского языка», — сказал он, уточнив, что каждый урок мог стоить около $500−600.
Вакаров добавил, что Зеленский, безусловно, говорит намного хуже тех, кто владеет языком с рождения.
«Зеленский пытается быть бандеровцем, пытается говорить на украинском языке, заигрывать с националистами, говорить на их языке. Но его презирают на западной Украине, он никогда не станет своим для западенцев, тем более, для бандеровцев», — подчеркнул политолог.
В начале января Зеленский оговорился по-английски и и выразил надежду на «встречу с сексом» в Париже. Он перепутал фразу «sex scene» (сцена секса) со словом «sixth» (шестое число).